مسؤولة إماراتية: ضم إسرائيل للضفة الغربية سيشكل خطاً أحمر للإمارات

حذرت الإمارات إسرائيل اليوم الأربعاء من أن أي تحرك لضم للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر بالنسبة للدولة الخليجية وسيقوض بشدة ما تنطوي عليه اتفاقيات إبراهيم التي طبّعت بموجبها العلاقات مع إسرائيل.

وقالت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية لرويترز “منذ البداية، نرى الاتفاقيات وسيلة لتمكيننا من مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إلى دولة مستقلة”.

وأضافت “كان هذا موقفنا في 2020، ولا يزال موقفنا حتى اليوم”.

وتمثل هذه التصريحات أقوى انتقاد من جانب الإمارات لأفعال إسرائيل منذ بدء حرب غزة عام 2023.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المنتمي لليمين المتطرف، في أغسطس آب أن العمل سيبدأ على تنفيذ خطة قديمة لبناء مستوطنة من شأنها تقسيم الضفة الغربية وعزلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها “ستدفن” فكرة الدولة الفلسطينية.

ونددت الحكومة الفلسطينية وحلفاؤها وجماعات الضغط بهذا المشروع ووصفته بأنه غير قانوني مشيرين إلى أن تجزئة الأراضي ستقوض أي خطط لإحلال السلام في المنطقة.

وقالت نسيبة “ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه الخطط. لا يجوز السماح للمتطرفين، من أي نوع، بإملاء مسار المنطقة. فالسلام يتطلب شجاعة ومثابرة ورفض السماح للعنف بتحديد خياراتنا”.

وشهدت اتفاقيات إبراهيم، التي تم توقيعها خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين كل من الإمارات والبحرين والمغرب مع إسرائيل بعد وساطة أمريكية.

كان ترامب يأمل في إقناع السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل لتخفيف عزلتها في المنطقة.

لكن حرب إسرائيل على غزة صرفت الاهتمام عن جهود ترامب بعد أن أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين ودمرت القطاع وأفضت إلى كارثة إنسانية.

سموتريتش يهدد من جديد

وهدد سموتريتش اليوم بضم 82 % من مساحة الضفة الغربية الاجمالي، وابادة السلطة الفلسطينية “اذا تجرأت على رفع رأسها والمساس بنا” حسب قوله.

وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي مع رؤوساء مجالس مستوطنات والذي عقده يعنوان “خطة فرض السيادة” ان “اسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية مهما كانت التحديات”

وقال سموتريتش “لن نسمح أن تتحول مدننا إلى ما يشبه مناطق غلاف غزة، وان الإدارة الأمريكية تؤيدنا في قرار القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية”.

واضاف “فرض السيادة في الضفة الغربية سيحول دون إقامة دولة إرهاب فلسطينية(حسب قوله) ترغب في القضاء علينا، وفرض السيادة على الضفة خطوة واقعية لمواجهة الهجوم السياسي على إسرائيل”.

وهدد سموتريتش السلطة الفلسطينية بالقول “سنبيد السلطة الفلسطينية إذا تجرأت على رفع رأسها والمساس بنا” وان ” هدفنا هو القضاء تماما على إمكانية إقامة دولة فلسطينية”.

وقال سموتريتش في المؤتمر ان “سكان الضفة الغربية يدعمون حمإس والسابع من أكتوبر، نحن لا نريد إدارة شؤونهم، نريد سيادة إسرائيلية على أوسع منطقة وأقل س