مسؤولة بالأونروا تردّ على ادعاءات إسرائيل حول توزيع المساعدات في غزة

ردّت مسؤولة في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على اتهامات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدم جاهزية المنظمات الإغاثية الدولية لتوزيع المساعدات الإنسانية على الأهالي في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية نقلا عن الجيش الإسرائيلي، إن المنظمات الإغاثية في غزة غير جاهزة لتوزيع كميات كبيرة من المساعدات، رغم أن الجيش يُدخل الكثير من المساعدات.

من جهتها، نفت مديرة المكتب الإعلامي للأونروا في غزة، إيناس حمدان، للجزيرة مباشر، ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج (المسائية)، الخميس، إن ما يدخل من المعابر الجنوبية لغزة يتم توزيعه كاملًا على النازحين والسكان، مشيرة إلى أن “المساعدات هي التي عليها قيود ولا تدخل بكميات كافية”.

وأضافت “الأونروا تعمل في إدارة الاستجابة الإنسانية منذ أكثر من 70 عامًا، لدينا من الخبرة ما يكفي لاستلام المساعدات وتخزينها وتصنيفها وتوزيعها، لدينا القوائم المتعلقة بالمستفيدين نستطيع توزيعها بكل شفافية”.

واتهمت إيناس جيش الاحتلال الإسرائيلي بوضع العراقيل أمامهم، قائلة “لا يتم السماح لنا بدخول عدة مناطق، لا يسمح لنا بدخول مدينة غزة والشمال”، لافتة إلى أن القيود لا تزال مفروضة على أعداد الشاحنات التي تدخل غزة.

وأشارت المسؤولة في الأونروا إلى أن المنظمة تطالب منذ أشهر بزيادة أعداد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة، حتى تتمكن من إيصالها وتلبية الاحتياجات غير المسبوقة في القطاع المحاصر.

ويشنّ جيش الاحتلال حربًا مدمّرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفًا حتى يوم الخميس، 33 ألفًا و545 شهيدًا و76 ألفًا و94 مصابًا، أغلبهم نساء وأطفال.