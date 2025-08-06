الخميس 12 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤولة بالمركزي: سيتعين خفض الفائدة الأمريكية قريباً

منذ 3 دقائق
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

عبرت ماري دالي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو اليوم الأربعاء عن اعتقادها بأن البنك المركزي الأمريكي سيتعين عليه خفض أسعار الفائدة قريبا، مستشهدة بتباطؤ سوق العمل وتقييمها بأن الرسوم الجمركية لا تشكل سوى تهديد قصير الأجل للتضخم.

وقالت دالي “التضخم، في غياب الرسوم الجمركية، يتجه نحو الانخفاض تدريجيا، ومع تباطؤ الاقتصاد والسياسة النقدية التقييدية باستمرار، ينبغي أن يستمر في ذلك (الانخفاض)”، مضيفة أنه في حين أن الرسوم الجمركية ستعزز التضخم على المدى القريب، فمن المحتمل ألا تفعل ذلك التأثير باستمرار.

وفي الوقت نفسه، قالت إن سوق العمل اعتراها الضعف.

وقالت دالي “أرى أن التباطؤ الإضافي غير مرحب به، خاصة وأننا نعلم أنه بمجرد تعثر سوق العمل، فإنه (التضخم) يميل إلى الانخفاض بسرعة وبقوة. كل هذا يعني أننا سنضطر على الأرجح إلى تعديل السياسة في الأشهر المقبلة”.

وقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل في نطاقها الحالي بين 4.25 و4.50 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر. رويترز
رئيسة سويسرا تغادر واشنطن بعد الإخفاق في تجنب فرض رسوم جمركية بنسبة 39%
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
رئيس البرازيل يرفض "ذل" الاتصال بترامب بسبب الرسوم الجمركية
مؤشرات وول ستريت
ناسداك يقود مكاسب وول ستريت بدعم سهم أبل

الأكثر قراءة

قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟
لقاء "اللبنانيون الاحرار"
لقاء "اللبنانيون الأحرار" يدعو للاعتصام غداً
النائب نديم الجميّل
نديم الجميّل تعليقاً على فيديو تجمعات الدراجات النارية بالضاحية الجنوبية: الشارع سيقابله شارع!