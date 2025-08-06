مسؤولة بالمركزي: سيتعين خفض الفائدة الأمريكية قريباً

عبرت ماري دالي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو اليوم الأربعاء عن اعتقادها بأن البنك المركزي الأمريكي سيتعين عليه خفض أسعار الفائدة قريبا، مستشهدة بتباطؤ سوق العمل وتقييمها بأن الرسوم الجمركية لا تشكل سوى تهديد قصير الأجل للتضخم.

وقالت دالي “التضخم، في غياب الرسوم الجمركية، يتجه نحو الانخفاض تدريجيا، ومع تباطؤ الاقتصاد والسياسة النقدية التقييدية باستمرار، ينبغي أن يستمر في ذلك (الانخفاض)”، مضيفة أنه في حين أن الرسوم الجمركية ستعزز التضخم على المدى القريب، فمن المحتمل ألا تفعل ذلك التأثير باستمرار.

وفي الوقت نفسه، قالت إن سوق العمل اعتراها الضعف.

وقالت دالي “أرى أن التباطؤ الإضافي غير مرحب به، خاصة وأننا نعلم أنه بمجرد تعثر سوق العمل، فإنه (التضخم) يميل إلى الانخفاض بسرعة وبقوة. كل هذا يعني أننا سنضطر على الأرجح إلى تعديل السياسة في الأشهر المقبلة”.

وقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل في نطاقها الحالي بين 4.25 و4.50 بالمئة.