مسؤولة روسية: تبادل الأسرى مع أوكرانيا‭ ‬متوقف منذ أشهر

تبادل أسرى بين روسيا و أوكرانيا

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن تاتيانا موسكالكوفا مفوضة حقوق الإنسان قولها اليوم الأربعاء 29 أيار/مايو 2024، إن عمليات تبادل الأسرى بين بلادها وأوكرانيا متوقفة منذ عدة أشهر.

وألقت موسكالكوفا المسؤولية على كييف وقالت إن السبب هو ما وصفتها بأنها “مطالبات خاطئة” من أوكرانيا. ولم يصدر تعليق بعد من الجانب الأوكراني.

ونفذت موسكو وكييف عمليات تبادل أسرى على فترات عبر وسطاء منذ أن بدأت روسيا ما تسميه بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قبل أكثر من عامين.

أفاد مسؤول كبير في القوات الجوية الروسية اليوم الأربعاء بأنه تم بنجاح توفير الحماية للعاصمة موسكو من الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وأضاف المسؤول، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء، أن الطائرات المسيرة الأوكرانية يمكنها السير لمسافة تصل 2500 كيلومتر.