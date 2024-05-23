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مسؤولون أمريكيون لرويترز: واشنطن تعد حزمة أسلحة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

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جندي من الجيش الأوكراني يستخدم سلاحاً أمريكياً متطوراً

جندي من الجيش الأوكراني يستخدم سلاحاً أمريكياً متطوراً

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قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لرويترز (الخميس 23-5-2024) إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا تشمل قذائف مدفعية 155 ملليمتر وذخائر جوية دقيقة ومركبات برية.

تقصف القوات الروسية مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد منذ شهور وشنت هجوما بريا بالمنطقة المحيطة بها من الشمال في العاشر من مايو أيار، وهو هجوم تقول كييف إنه متعثر حاليا عند خطين للهجوم.

ومن المتوقع استخدام سلطة السحب الرئاسية من أجل مساعدات الأسلحة التي يمكن الإعلان عنها غدا الجمعة، وهي سلطة تسمح للرئيس بإرسال المواد والخدمات من المخزونات الأمريكية دون موافقة محددة من الكونجرس عندما تكون هناك طوارئ.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث عن الأمر علنا.

ومن بين مشروعات قوانين لمساعدات بقيمة 95 مليار دولار، وافق الكونجرس على أشكال مختلفة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 60.8 مليار دولار، كان منها مساعدات بثمانية مليارات دولار تم فيها استخدام سلطة السحب الرئاسي.

وفي حين أن الحزمة تشمل الذخائر بشكل أساسي، فإنها تتضمن أيضا مركبات مصممة لاستعادة الدبابات المعطلة وغيرها من المعدات الثقيلة من ساحة المعركة، وهي علامة على أن الولايات المتحدة تتوقع استمرار الهجمات وخسائر في المعدات.

    المصدر :
  • رويترز

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