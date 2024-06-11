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مسؤولون أميركيون: رصيف غزة يستأنف عملياته بسبب اضطراب البحر

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 11 - يونيو - 2024 9:41 مساءً
الرصيف البحري العائم قبالة شواطئ غزة

الرصيف البحري العائم قبالة شواطئ غزة

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قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين الثلاثاء إن رصيفا عسكريا أمريكيا عائما قبالة غزة استأنف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد توقفه يومين بسبب اضطراب البحر نتيجة الأحوال المناخية.

وبعد أن توقف الرصيف عن العمل 10 أيام لإجراء الإصلاحات، استأنف الجيش الأمريكي لفترة وجيزة تفريغ المساعدات السبت، لكن اضطراب حالة البحر أوقف حركة المساعدات يومي الأحد والاثنين.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن ظروف البحر تحسنت، مما سمح بإدخال المساعدات.

وسعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الاثنين إلى نفي ما قالت إنها تقارير كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي أفادت بأن إسرائيل استخدمت الرصيف في مهمة لإنقاذ رهائن يوم السبت. وقالت الأمم المتحدة إنها ستراجع الإجراءات الأمنية قبل استئناف تسليم المساعدات من الرصيف.

ولم تستأنف الأمم المتحدة بعد نقل المساعدات من الرصيف إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وقالت سيندي مكين مديرة برنامج الأغذية العالمي يوم الأحد إن المخازن تعرضت للقصف يوم السبت وأصيب شخص واحد.

بدأت في 17 مايو\أيار وصول المساعدات عبر الرصيف العام الذي أقامته الولايات المتحدة، وقالت الأمم المتحدة إنها نقلت 137 شاحنة مساعدات إلى المخازن، أي نحو 900 طن، قبل أن تعلن الولايات المتحدة في 28 مايو\أيار أنها أوقفت العمليات حتى يتسنى إجراء إصلاحات.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس\آذار عن خطة لإقامة رصيف بحري لتوصيل المساعدات مع ظهور شبح المجاعة في غزة خلال الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة.

    المصدر :
  • رويترز

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