مسؤولون أوكرانيون: صواريخ روسية اطلقت على لوجانسك ودنيبرو

بعد تدمير مطار شرق اوكرانيا بالكامل بحسب ما افادة المصادر، قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على منطقتي لوجانسك ودنيبرو في أوكرانيا اليوم الأحد مما أدى إلى تدمير مطار بالكامل وإصابة ما لا يقل عن خمسة أشخاص.

وقال فالنتين ريزنيشنكو حاكم منطقة دنيبروبتروفسك بوسط البلاد، إن أفراد أجهزة الطوارئ يتفقدون أحد مرافق البنية التحتية الذي تعرض للقصف في بلدة زفونتسكي، مضيفا أنه سيتم تقديم تفاصيل عن الضحايا في وقت لاحق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن “صواريخ عالية الدقة دمرت خلال الليل قاعدة ومقر كتيبة دنيبر القومية في زفونتسكي التي وصلتها أيضا في الآونة الأخيرة تعزيزات من مرتزقة أجانب”.

وقال ريزنيشنكو على تيليجرام إن المطار في مدينة دنيبرو تعرض أيضا لهجوم، وأضاف أن “المطار نفسه دُمر وكذلك البنية التحتية المجاورة”.

وقال ريزنيشنكو في وقت سابق إن هجوما على دنيبرو أدى إلى إصابة شخص وإن الصواريخ أشعلت حريقا قبل أن يُخمد في نهاية الأمر. وأضاف أن صاروخا أصاب أيضا مبنى في منطقة بافلوجراد.

وفي إطار منفصل، قال رئيس مجلس منطقة دنيبرو ميكولا لوكاشوك إن خمسة من موظفي جهاز الطوارئ الحكومي أصيبوا بجروح جراء الغارة على المطار.

وكان حاكم منطقة لوجانسك المحاصرة الواقعة في شرق أوكرانيا قد قال في وقت سابق إن مدرسة وبناية سكنية شاهقة تعرضتا للقصف في وقت مبكر اليوم الأحد في مدينة سيفيرودونتسك بالمنطقة، وأضاف الحاكم سيرهي جايداي على تطبيق تيليجرام “لحسن الحظ لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح”.