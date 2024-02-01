مسؤولون أوكرانيون: قنبلة روسية أصابت مستشفى شمال شرق البلاد

آثار الدمار في اوكرانيا جراء القصف الروسي

قال مسؤولون أوكرانيون إن قنبلة روسية أصابت مستشفى في شمال شرق البلاد أمس الأربعاء 31\1\2024 مما أدى إلى تحطم النوافذ والمعدات وإجلاء عشرات المرضى.

وذكر فولوديمير تيموشكو رئيس فرع خاركيف الإقليمي للشرطة الوطنية أن إحدى القنابل ضربت المستشفى بشكل مباشر حوالي الساعة 9:45 مساء بالتوقيت المحلي في بلدة فيليكي بورلوك شمال شرقي خاركيف. وسقطت قنبلة ثانية في مكان قريب.

وكتب على فيسبوك أنه تم إجلاء 38 شخصا من المنشأة جميعهم من المرضى باستثناء خمسة.

وقال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف إن أربعة أصيبوا بجروح طفيفة وتلقوا العلاج في الموقع.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من الحادث، لكن منطقة خاركيف شهدت هجمات روسية متكررة على أهداف في الأسابيع القليلة الماضية.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية بعد على طلب للتعليق.

وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف على تطبيق تيليغرام إن طائرات مسيرة روسية قصفت هدفا للبنية التحتية في المدينة. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع ضحايا.