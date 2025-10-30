مسؤولون أوكرانيون: مقتل 6 بينهم طفلة في هجمات روسية على أوكرانيا

محققو الشرطة يفحصون الأنقاض في موقع مبنى سكني تعرض لأضرار جسيمة خلال غارة جوية روسية خلال الليل، في زابوريجيا، أوكرانيا، 30 أكتوبر 2025. رويترز

قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الخميس إن روسيا أطلقت وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ على بنية تحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الليل، مما أدى إلى فرض قيود على إمدادات الكهرباء في أنحاء البلاد ومقتل ستة أشخاص بينهم طفلة عمرها سبعة أعوام.

واتهمت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو موسكو باستهداف الشعب الأوكراني وإمدادات الطاقة مع اقتراب أشهر الشتاء الباردة.

وقالت عبر تيليجرام “هدفها (موسكو) هو إغراق أوكرانيا في الظلام. أما هدفنا هو الحفاظ على النور… لوقف الإرهاب، نحن بحاجة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وتشديد العقوبات، وممارسة أقصى قدر من الضغط على المعتدي”.

وذكر مسؤولون محليون أن رجلين لقيا حتفهما في مدينة زابوريجيا الصناعية جنوب شرق اوكرانيا، وتوفيت طفلة في السابعة من عمرها من منطقة فينيستيا بوسط البلاد في المستشفى متأثرة بجراح أصيبت بها خلال الهجمات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إن هجوما بالقنابل على محطة أوكرانية لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية في سلوفيانسك بشرق منطقة دونيتسك أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وذكر الادعاء في منطقة دونيتسك أن الهجمات الروسية على مساكن خاصة في مدينة كراماتورسك أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

ومدينتا سلوفيانسك وكراماتورسك من بين أهداف روسيا الرئيسية في تقدم قواتها البطيء غربا عبر منطقة دونيتسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربة على منشآت مجمع صناعي عسكري أوكراني خلال الليل.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين وقالت إن القصف هو رد على هجمات أوكرانيا على البنية التحتية الروسية.

وشنت أوكرانيا هجمات متكررة بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية ونفطية في الوقت الذي تتصدى فيه للغزو الروسي المستمر منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وأكد الرئيس زيلينسكي أن روسيا أطلقت أكثر من 650 طائرة مسيرة خلال الهجمات.

وقالت القوات الجوية إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 592 طائرة مسيّرة و31 صاروخا.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الهجمات استهدفت منشآت طاقة في مناطق بوسط وغرب وجنوب شرق البلاد.