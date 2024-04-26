مسؤولون: إصابة 4 أشخاص جراء قنابل روسية شمال شرق أوكرانيا

ذكر مسؤولون محليون أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا جراء قنابل روسية موجهة استهدفت منشأة صناعية ومبنى سكنيا في شمال شرق أوكرانيا اليوم الجمعة.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف على تطبيق تيليجرام للتراسل إن ثلاثة أطفال وامرأة أصيبوا عندما ضربت قنابل الجزء الأوسط من بلدة ديرهاتشي بالمنطقة.

وأفادت السلطات الإقليمية بانفجار قنبلتين في منشأة صناعية في منطقة سومي دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وتقع المنطقتان المتجاورتان على الحدود مع روسيا وتعرضتا لهجمات جوية متكررة منذ أن شنت موسكو غزوها الشامل في فبراير شباط 2022.

وتصاعدت حدة الهجمات في الأسابيع القليلة الماضية مع استهداف البنية التحتية المدنية والطاقة.