مسؤولون: إصابة 9 أشخاص في هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوديسا بأوكرانيا

قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء 22 نيسان/أبريل 2024، إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على أوكرانيا بما في ذلك العاصمة كييف ما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص في ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود بينهم اربعة اطفال.

وقال حاكم منطقة أوديسا أوليه كيبر عبر تطبيق تيليجرام إن الأطفال المصابين، ومن بينهم رضيعان، نقلوا إلى المستشفى بالإضافة إلى ثلاثة من البالغين المصابين.

وأضاف أن عدة مباني سكنية في المدينة تضررت واشتعلت فيها النيران. وأضافت إدارة المدينة أن ما لا يقل عن 14 شقة لحقت بها أضرار.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت ما مجموعه 16 طائرة مسيرة هجومية على أوكرانيا فضلا عن صاروخين باليستيين قصيري المدى من طراز إسكندر.

وذكرت القوات الجوية على تيليجرام أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 15 طائرة مسيرة فوق منطقتي أوديسا وميكوليف بجنوب أوكرانيا ومنطقة تشيركاسي بوسط البلاد ومنطقة العاصمة كييف، لكنها لم تفصح عن مصير الصاروخين.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة على تطبيق تيليجرام إنه تم تدمير جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا على كييف، مضيفا أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم.

وصرح حاكم ميكولايف فيتالي كيم على تطبيق تيليجرام أيضا، إن حطام طائرة مسيرة ألحق أضرارا بمبنى بنية تحتية تجارية.