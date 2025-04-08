مسؤولون إيرانيون: طهران لديها شكوك حول المحادثات المقبلة مع أمريكا

قال مسؤولون إيرانيون لرويترز اليوم الثلاثاء إن طهران تتوخى الحذر إزاء المحادثات المقررة مطلع الأسبوع المقبل مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيرانيمع عدم وجود ثقة في إحراز تقدم ومع شكوك بالغة في نوايا واشنطن.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المحادثات أمس الاثنين بعد أن هدد منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني إيران مرارا بعمل عسكري إذا لم توافق على اتفاق.

وذكر ترامب أن محادثات مزمعة يوم السبت في سلطنة عمان ستكون مباشرة، لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد اليوم الثلاثاء على موقف طهران بضرورة أن تكون المفاوضات غير مباشرة مشيرا إلى ما وصفه بضغوط وتهديدات أمريكية.

وقال عراقجي لوكالة الجمهورية الإسلاميةللأنباء (إرنا) إن “المفاوضات غير المباشرة تضمن حوارا حقيقيا وفعالا”.

وأضاف أن المحادثات سيقودها هو ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بوساطة من وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وذكرت مصادر إيرانية وإقليمية أن طهران ترغب في رؤية مبادرات ملموسة من الولايات المتحدة قبل أي محادثات مباشرة بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين.

وقال دبلوماسي إقليمي “أبلغنا الإيرانيون أن المحادثات المباشرة ممكنة، ولكن يجب أن تكون هناك بادرة حسن نية. مثل رفع بعض العقوبات أو إلغاء تجميد بعض الأموال”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء إن روسيا تدعم إجراء محادثات مباشرة أو غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة وتراها فرصة لتهدئة التوتر، مضيفا “نعلم أن هناك اتصالات معينة، مباشرة وغير مباشرة، مخطط لها في عمان”.

وأقر مجلس النواب الروسي (مجلس الدوما) اليوم الثلاثاء شراكة استراتيجية مدتها 20 عاما مع إيران في مؤشر على توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين.

وشهدت جهود تسوية النزاع بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تقول طهران إنه للاستخدام المدني فقط بينما تعتبره دول غربية مقدمة لصنع قنبلة ذرية، تذبذبا على مدى أكثر من 20 عاما دون التوصل إلى حل.

وانسحب ترامب من اتفاق نووي أبرم في 2015 بين إيران وست قوى عالمية هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا خلال ولايته الأولى في 2017، وتعثرت المحادثات منذ ذلك الحين.

توتر

تثير تحذيرات ترامب من عمل عسكري التوتر في الشرق الأوسط مع اشتعال الأوضاع في المنطقة المصدرة للنفط منذ عام 2023 بسبب الحرب في غزة والأعمال القتالية في لبنان والغارات في اليمن وتبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والإطاحة بالنظام السابق في سوريا.

وقال ثلاثة من المسؤولين الإيرانيين إن طهران تعتبر تحذيرات ترامب وسيلة لإجبار الجمهورية الإسلامية على قبول تنازلات في المحادثات التي طالب ترامب بإجرائها وإلا واجهت ضربات جوية.

وأضافوا أن الولايات المتحدة ترغب أيضا في طرح قضايا أخرى، منها النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط وبرنامج طهران للصواريخ الباليستية، والتي قالوا إنها غير مطروحة للمناقشة.

وقال مسؤول إيراني كبير “يريد ترامب اتفاقا جديدا: إنهاء نفوذ إيران في المنطقة، وتفكيك برنامجها النووي، ووقف أنشطتها الصاروخية. هذه أمور غير مقبولة لطهران. لا يمكن تفكيك برنامجنا النووي”.

وقال مسؤول آخر “دفاعنا غير قابل للتفاوض. كيف يمكن لطهران نزع سلاحها وإسرائيل تمتلك رؤوسا نووية؟ من يحمينا إذا ضربتنا إسرائيل أو غيرها؟”.

وتعتبر إسرائيل إيران أكبر تهديد لها في المنطقة منذ فترة كبيرة، وألحقت الهزيمة بجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران العام الماضي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفقة ترامب أمس عندما أعلن الرئيس الأمريكي عن محادثات يوم السبت مع إيران.

وقال نتنياهو، الذي حث الإدارات الأمريكية مرارا على شن ضربات تستهدف البرنامج النووي الإيراني، إن الحل الدبلوماسي سيكون جيدا إذا تم “بشكل كامل”، مشيرا إلى التفكيك الكامل للبرنامج النووي الليبي كمثال.

وتتصدى إيران لتحذيرات ترامب باتخاذ إجراء عسكري مؤكدة أن التهديدات لن تخيفها.

وصمدت الجمهورية الإسلامية في وجه برامج العقوبات المتكررة على مدى العقود الماضية، كما هدد قادة عسكريون إيرانيون في السابق بقطع صادرات النفط من المنطقة والتي تمثل نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية.