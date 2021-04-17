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مسؤولون إيرانيون يتنكرون في زي عمال قمامة للحصول على لقاح كورونا

17 - أبريل - 2021
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شهدت مدينة عبدان جنوب غرب إيران، حدثاً مثيراً للجدل، حيث تجاوز بعض المسؤولين القانون للحصول على تطعيم مضاد لكورونا، كان مخصصاً في الأصل لعمال جمع القمامة والنفايات.

ورد وزير الصحة سعيد نمكي بسخط وطالب بالفصل الفوري لهؤلاء المسؤولين واتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع المسؤولين المتورطين في الفضيحة، وفقًا لتقارير إعلامية اليوم.

ووفقًا للتقارير، فإن بعض كبار المسؤولين كانوا يرتدون ملابس مثل عمال جمع القمامة للحصول على جرعة لقاح.

ودفعت إدارة البلدية بقولها بأن المسؤولين أرادوا فقط تقليل مخاوف الموظفين من التطعيم.

وبدأت عمليات التطعيم بطيئة في إيران ،التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة وتعاني من أزمة اقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية.

لهذا السبب تم استيراد مليوني جرعة فقط من اللقاح من الصين وروسيا والهند حتى الآن.

في الوقت الحالي، تُعطى الأولوية للتطعيم للأطباء وأطقم التمريض والأشخاص الموجودين في دور الرعاية وعمال جمع القمامة.

وطلبت إيران، أمس الجمعة، من روسيا 6 ملايين جرعة من لقاح “سبوتنيك في”، لكن من غير الواضح متى ستصل إلى البلاد.

كما أنه من غير الواضح متى يمكن استخدام اللقاحات المطورة محليا، والتي لا تزال في مرحلة الاختبار.

من المقرر أن تبدأ التطعيمات الجماعية في منتصف سبتمبر/أيلول.

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