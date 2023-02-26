مسؤولون: الاردن يستضيف محادثات فلسطينية اسرائيلية بهدف وقف موجة العنف

قال مسؤولون إن الأردن سيستضيف اجتماعا الأحد بين كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين الإسرائيليين والفلسطينيين وبمشاركة أمريكية بهدف وقف موجة العنف التي اندلعت في الآونة الأخيرة وأثارت المخاوف من زيادة التصعيد قبل حلول شهر رمضان.

أضاف المسؤولون أن الاجتماع سيعقد ليوم واحد في ميناء العقبة على البحر الأحمر ويحضره بريت ماكجورك مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط وسيجمع بين كبار قادة الأمن الإسرائيليين والفلسطينيين للمرة الأولى منذ عدة سنوات بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف رئيسية بالمنطقة.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن المناقشات تأتي في إطار النشاط الدبلوماسي المكثف للأردن مع واشنطن وشريكها الإقليمي مصر لاستعادة الهدوء في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والثقة بين الجانبين.

وقال مسؤول كبير في الأردن لرويترز إن الاجتماع يهدف إلى إعطاء الأمل للفلسطينيين في مستقبل سياسي. وأضاف “إذا حقق أهدافه.. فسينعكس ذلك على الأرض”.

يمثل الاجتماع فرصة لوقف التصاعد في الاشتباكات التي اندلعت بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأشهر الأخيرة وأثارت غضبا عربيا ومخاوف دولية من الانجرار إلى صراع إسرائيلي فلسطيني على نطاق أوسع.

وقال المسؤول الأردني الذي طلب عدم الكشف عن هويته “لم يحدث مثل هذا الاجتماع منذ سنوات … إنه إنجاز كبير أن يتم جمعهم سويا”.