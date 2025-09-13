مسؤولون باكستانيون: مقتل 12 جنديا باكستانياً في هجوم لطالبان باكستان

قتل 12 جنديا باكستانيا على الأقل، اليوم السبت، في كمين نصبه عناصر من حركة طالبان باكستان في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان، على ما أفاد مسؤولون في الإدارة المحلية وأجهزة أمنية وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول باكستاني محلي “قرابة الساعة 4:00 صباحا، أطلق مهاجمون متمركزون على جانبي الطريق النار بالأسلحة الثقيلة على قافلة للجيش وحرس الحدود وقتل 12 من عناصر القوى الأمنية”.

وأكد مسؤول أمني في المنطقة الحصيلة مشيرا إلى أن المهاجمين وضعوا أيديهم على أسلحة الموكب.

وتبنت حركة طالبان الباكستانية “هجوما شديد التعقيد” سمح بـ”وضع اليد على 10 أسلحة رشاشة ومسيّرة”.

وغالبا ما تشهد باكستان هجمات دامية من قبل الحركة، إلى جانب عمليات اختطاف لرجال أمن باكستانيين، وفي المقابل يشن الجيش الباكستاني هجمات قوية ضد طالبان باكستان تسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصرها.