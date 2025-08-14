الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
مسؤولون روس: إصابة 16 على الأقل في هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2025 1:47 مساءً
جندي أوكراني يجهز مسيرة - رويترز

قال مسؤولون في روسيا إن طائرات أوكرانية مسيرة هاجمت مدينتين روسيتين اليوم الخميس مما أسفر عن إصابة 16 شخصا على الأقل، وذلك قبل يوم من قمة أمريكية روسية بشأن الحرب في أوكرانيا.

وذكر القائم بأعمال حاكم المنطقة التي تضم مدينة روستوف بجنوب روسيا أن 13 شخصا أصيبوا، اثنان منهم في حالة خطيرة، عندما هاجمت طائرة مسيرة مبنى سكنيا في المدينة.

وأصيب ثلاثة مدنيين في مدينة بيلجورود بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، حسبما قال حاكم المنطقة التي تضم المدينة، والذي نشر مقطع فيديو يظهر ما يبدو أنه طائرة مسيرة تستهدف سيارة في وسط المدينة.

وقال رئيس منطقة فولغوغراد الروسية إن حطاما لطائرات أوكرانية مسيرة تسبب في حريق بمصفاة نفط.

ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا غدا الجمعة في محاولة من ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة في أوكرانيا.

