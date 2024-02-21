مسؤولون غربيون: "روسيا تعاني نقصاً في إنتاج الأسلحة لحرب أوكرانيا"

أفاد مسؤولون غربيون، اليوم الأربعاء، أن روسيا تطلب أسلحة من أطراف ثالثة لتلبية احتياجات الحرب في أوكرانيا، مشيرين إلى أن إنتاج موسكو المحلي من الذخيرة لا يكفي لتلبية احتياجاتها في الحرب ضد كييف.

وأضافوا أن قطاع الصناعات العسكرية الروسي متأثر كذلك بالعقوبات، وأن عدم قدرة البلاد على الوصول إلى المكونات الغربية يقوض قدرتها على إنتاج أنظمة جديدة أو إصلاح الأنظمة القديمة.

كما قال المسؤولون: “قدرات إنتاج الذخيرة المحلية لدى روسيا غير كافية حاليا لتلبية احتياجات الصراع في أوكرانيا. العقوبات تضرب منظومة الصناعات العسكرية الروسية بشدة، مما يتسبب في تأخيرات شديدة وزيادة التكاليف”.

ويأتي الإيجاز الصادر عن مسؤولين غربيين حول الموقف مع دخول الحرب الأوكرانية عامها الثالث، وتفوق روسيا بعد سيطرتها على بلدة أفدييفكا الأوكرانية، ووسط تحذيرات من نفاد الذخيرة في أوكرانيا.