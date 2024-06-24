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مسؤولون فلسطينيون: إرجاء محادثات حماس وفتح في الصين دون تحديد موعد جديد

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 24 - يونيو - 2024 2:46 مساءً
شعار حماس وفتح

شعار حماس وفتح

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قال مسؤولون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحركة فتح لرويترز اليوم الاثنين 24 حزيران/يونيو 2024، إن محادثات المصالحة بين الحركتين الفلسطينيتين المتنافستين التي كان من المقرر عقدها في الصين هذا الشهر تأجلت دون تحديد موعد جديد.

وكان من المقرر أن تعقد المحادثات بين حماس وفتح، في الصين منتصف يونيو الجاري، وذلك في أعقاب جولتين أجريتا مؤخرا لبحث المصالحة، إحداهما في الصين والأخرى في روسيا.

ومطلع الشهر الجاري، أشارت مقابلات مع 5 مصادر في حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين مع وكالة “رويترز” إلى أن الانقسامات العميقة ستعوق إحراز تقدم في محادثات المصالحة المقررة بينهما هذا الشهر.

وقال أحد المصادر إن حماس، التي كانت تدير غزة قبل الحرب، تدرك أنها لا يمكن أن تكون جزءا من أي حكومة جديدة معترف بها دوليا للأراضي الفلسطينية عندما ينتهي القتال في القطاع.

وذكر المصدر وكذلك القيادي الكبير في حماس باسم نعيم، أن «الحركة تريد مع ذلك أن توافق فتح على تشكيل حكومة خبراء (تكنوقراط) جديدة للضفة الغربية وغزة في إطار اتفاق سياسي أوسع».

وقال نعيم، الذي شارك في الجولة السابقة من محادثات المصالحة في الصين، في مقابلة: “نتكلم عن مشاركة سياسية وعن مصالحة بالمفهوم السياسي لإعادة نظم الكينونة الفلسطينية”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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