مسؤولون فلسطينيون: استشهاد ما لا يقل عن 16 فلسطينيا في ضربة جوية إسرائيلية

قال مسؤولون بمستشفى شهداء الأقصى إن 16 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وتعرضت عدة منازل لأضرار اليوم الأحد 24\12\2023 بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين بوسط قطاع غزة.

وأضافوا أن عدد الشهداء مرشح للزيادة.

وفيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إن القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق قطاع غزة وإنها ستواصل القتال حتى تحقيق “النصر التام” على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي إشارة إلى مقتل 15 جنديا مطلع الأسبوع، قال نتنياهو في بيان مصور إن للحرب ثمنا باهظا، وأضاف “نبذل قصارى جهدنا لحماية حياة محاربينا”.

وفي وقت سابق نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جيش الاحتلال وصفه نهاية الأسبوع الأخير بأنها الأقسى منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد مقتل 14 جنديا وضابطا وإصابة 44 آخرين، 10 منهم في حالة خطرة، وذلك في آخر أيام الأسبوع.