مسؤولون فلسطينيون: من الصعب تحديث حصيلة الشهداء في غزة مع انهيار النظام الصحي

أفادت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم الأربعاء، أن هناك صعوبة متزايدة في الحصول على أرقام دقيقة للشهداء والمصابين في غزة بسبب انهيار المستشفيات والنظام الصحي في أجزاء من القطاع الذي تحاصره إسرائيل.

وتصدر وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة إجمالية يتم تحديثها باستمرار لشهداء القصف الاسرائيلى على غزة الذى بدأ فى أعقاب هجوم مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفسلطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

لكن الوزارة قالت إنه مع توغل القوات الإسرائيلية في عمق قطاع غزة وتدهور البنية التحتية للاتصالات، انقطع الاتصال بالمستشفيات وأصبح الجمع المنهجي للبيانات أكثر صعوبة.

وأضافت في بيان “لليوم الرابع على التوالي تواجه الوزارة تحديات في تحديث أعداد الضحايا بسبب انهيار الخدمات والاتصالات في مستشفيات الشمال”.

ويظهر أحدث إجمالي منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول أن 11320 شخصا لاقوا حتفهم، بينهم 4650 طفلا أو قاصرا. وقالت الوزارة إنه بالإضافة إلى ذلك، لقي 202 عامل من الفرق الطبية حتفهم وإن هناك 3600 مدني في عداد المفقودين بينهم 1750 طفلا.

وقال مسؤول من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الثلاثاء أن 25 من أصل 35 مستشفى في القطاع أصبحت خارج الخدمة بسبب القصف.