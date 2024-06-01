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مسؤولون مصريون وأمريكيون وإسرائيليون يبحثون غدا إعادة تشغيل معبر رفح

منذ 53 دقيقة
الجيش المصري عند معبر رفح

الجيش المصري عند معبر رفح

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صرح مصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية أنه من المزمع عقد اجتماع بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأمريكيين غدا الأحد في القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.

وذكرت القناة أن مصر تصر على انسحاب القوات الإسرائيلية من المعبر.

واحتلت إسرائيل المعبر من الجانب الفلسطيني في مايو أيار خلال هجومها على مدينة رفح في جنوب القطاع.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية،أمس الخميس، نقلا عن مصادر، عن اتفاق مبدئي بين مصر وإسرائيل على فتح معبر رفح لإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

وكانت السلطات المصرية قد رفضت إعادة فتح حدودها مع غزة بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وقال مسؤول مصري في وقت سابق: ” طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح، فإن مصر لن ترسل شاحنة واحدة إلى رفح”.

    المصدر :
  • رويترز

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