مسؤولون معينون من موسكو: قتلى في هجوم أوكراني على لوجانسك

قال مسؤولون معينون من روسيا إن هجوما أوكرانيا على عمال البلدية في منطقة لوجانسك التي تسيطر عليها روسيا أسفر عن مقتل خمسة أشخاص أمس الثلاثاء.

وقال ليونيد باسيتشنيك المسؤول المعين من جانب روسيا لرئاسة منطقة لوجانسك بشرق أوكرانيا على تطبيق تيليغرام للمراسلة إن أربعة عمال كانوا يحاولون الحفاظ على إمدادات المياه في مدينة سفاتوف قُتلوا في الهجوم.

ونقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء عن رئيس الخدمات الصحية في المنطقة قوله في وقت لاحق إن أحد العمال الذين أصيبوا في الهجوم توفى في المستشفى.

ولوجانسك واحدة من أربع مناطق أوكرانية ضمتها روسيا في عام 2022، بالإضافة إلى دونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، بعد سبعة أشهر من شن غزوها الشامل لجارتها الأصغر.

وقالت موسكو في يونيو\حزيران الماضي إنها أحكمت سيطرتها على لوجانسك بأكملها. وتسيطر على أجزاء من المناطق الثلاث الأخرى.