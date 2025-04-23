مسؤولون يحاولون إعادة محادثات السلام‭ ‬بشأن أوكرانيا إلى مسارها بعد غياب روبيو

عقد مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون وأوروبيون اجتماعات “جوهرية”، اليوم الأربعاء، لمحاولة إعادة محادثات السلام بشأن أوكرانيا إلى مسارها بعد أن أثار إلغاء مشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تساؤلات حول مدى التقدم الذي تم إحرازه.

وأدى عدم حضور روبيو للمحادثات في لندن إلى إلغاء اجتماع أوسع نطاقا مع وزراء خارجية أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، مما يبرز الفجوات في المواقف بين واشنطن وبين كييف وحلفائها الأوروبيين حول كيفية إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويأتي خفض مستوى المحادثات في وقت حرج، بعد أيام من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن واشنطن قد تنسحب إذا لم يتم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق قريبا.

وزاد ترامب من الضغط يوم الأحد عندما قال إنه يأمل في أن تتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق هذا الأسبوع لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.

وركزت محادثات اليوم الأربعاء على محاولة لتحديد ما يمكن أن تقبله كييف بعد أن قدم مبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف مقترحات في اجتماع مماثل في باريس الأسبوع الماضي.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إن تلك المقترحات تطالب على ما يبدو أوكرانيا بتنازلات أكثر مما تطلبه من روسيا.