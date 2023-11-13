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مسؤولو الصحة: استشهاد 3 وإصابة 20 في ضربة جوية على خانيونس

منذ دقيقة واحدة
قصف اسرائيلي-ارشيفية

قصف اسرائيلي-ارشيفية

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قال مسؤولو الصحة الاثنين إن ثلاثة فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب 20 آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس بقطاع غزة.

وفي آخر التطورات كشفت زوجة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الإثنين، عن انقطاع الاتصال مع ابنهما الذي يقاتل داخل قطاع غزة.

وقالت ميشال هرتسوغ لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن أن أحد أبنائها من بين الجنود الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للقتال في غزة.

وأضافت: “لم يكن لدينا أي اتصال معه منذ بعض الوقت، لكن لدينا أمل”.

ولم تذكر زوجة الرئيس أي من أبنائهما الثلاثة موجود في غزة.

وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 40 من جنودها داخل غزة، منذ بدء عملياتها البرية داخل القطاع قبل أسابيع.

    المصدر :
  • رويترز

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