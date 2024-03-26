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مسؤولو الموساد ما زالوا في الدوحة.. ومصدر لرويترز: محادثات وقف النار في غزة مستمرة

منذ 44 دقيقة
مشاهد من غزة

مشاهد من غزة

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أفاد مصدر مطلع لرويترز اليوم الثلاثاء بأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن التي تتوسط فيها مصر وقطر تمضي قدما وإن مسؤولين من جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ما زالوا في الدوحة لإجراء المناقشات.

وأضاف المصدر أن مجموعة صغيرة من الموساد ستسافر من الدوحة إلى إسرائيل لإجراء مشاورات بشأن مستجدات المحادثات.

واتهمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء حركة حماس بتقديم طلبات “وهمية” خلال المحادثات غير المباشرة بشأن الهدنة، وقالت في بيان صادر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن هذه المطالب تظهر عدم اكتراث الحركة بالوصول إلى اتفاق.

وسعت حركة حماس خلال المحادثات إلى أن يؤدي أي وقف لإطلاق النار إلى إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية. وتستبعد إسرائيل ذلك قائلة إنها ستواصل جهودها لتفكيك حماس.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

    المصدر :
  • رويترز

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