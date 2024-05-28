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مسؤولو صحة في غزة: مقتل 7 وإصابة العشرات في ضربات إسرائيلية غربي رفح

منذ 7 دقائق
تشييع جثمان فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على منطقة مخصصة للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة - رويترز

تشييع جثمان فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على منطقة مخصصة للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة - رويترز

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قالت السلطات الصحية في غزة إن سبعة فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات في ضربات جوية إسرائيلية جديدة على منطقة خيام تؤوي نازحين غربي رفح الثلاثاء.

وقال مسعفون وسكان إن الضربات الإسرائيلية الجديدة استهدفت خياما لأسر نازحة في المواصي غربي رفح.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن عدد الشهداء بلغ 20.

هذا وقالت وزارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا الثلاثاء إن الحكومة تشاطر المجتمع الدولي تنديده بالهجوم الإسرائيلي على خيام لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح بغزة.

وارتكب طيران الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد 26 أيار/مايو الجاري، مجزرة مروعة بشنه 3 غارات إسرائيلية على أحياء سكنية في رفح بعد قصفه مخيم النازحين قرب مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والتي ادعى الاحتلال أنها منطقة “آمنة”.

وذكر مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن 30 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب عشرات آخرون بعد أن استهدفت عدة غارات جوية إسرائيلية مخيما للنازحين في رفح بجنوب قطاع غزة مما أدى إلى اشتعال النيران في خيامهم.

وقال مسعف إن العدد النهائي للشهداء في مخيم تل السلطان لم يتحدد بعد، مضيفا أن العشرات أصيبوا جراء الحريق الذي أعقب الغارات وأن السكان ما زالوا يحاولون إخماده.

    المصدر :
  • رويترز

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