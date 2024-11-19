مسؤول أمريكي: أوكرانيا استخدمت صواريخ أتاكمز في روسيا لأول مرة

قال مسؤول أمريكي لرويترز اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا استخدمت صواريخ أتاكمز الأمريكية الصنع داخل روسيا لأول مرة.

ويأتي التحرك بعد أيام فقط من سماح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام الأسلحة في مهاجمة عمق روسيا، في تحول كبير في سياسة واشنطن فيما يخص الصراع بين أوكرانيا وروسيا.

و تعليقاً على استخدام أوكرانيا الصواريخ الأمريكية الصنع قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء إن شن أوكرانيا هجمات بصواريخ أمريكية الصنع على منطقة بريانسك الروسية إشارة واضحة إلى أن الغرب يريد تصعيد الصراع.

وأضاف لافروف للصحفيين في ريو دي جانيرو بالبرازيل “حقيقة استخدام صواريخ أتاكمز مرارا في منطقة بريانسك خلال الليل هي بالطبع إشارة إلى أنهم يريدون التصعيد”. وتابع “من المستحيل استخدام هذه الصواريخ المزدة بتكنولوجيا متطورة من دون الأمريكيين، مثلما قال (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مرارا وتكرارا”.

غير أن لافروف قال إن روسيا ستفعل كل ما بوسعها لتجنب اندلاع حرب نووية. ‭‭ ‬‬وذكر للصحفيين أن الأسلحة النووية ستمثل رادعا عن شن حرب نووية.

وقالت روسيا اليوم إن أوكرانيا أطلقت ستة صواريخ أتاكمز أمريكية الصنع صوب منطقة بريانسك غرب البلاد