مسؤول أمريكي: الجيش الروسي يتكبد مئات القتلى والمصابين يوميا خلال حرب

قال مسؤول أمريكي بارز في مجال الدفاع إن الولايات المتحدة تعتقد أن الجيش الروسي يتكبد مئات القتلى والمصابين يوميا في حرب أوكرانيا والآلاف إجمالا ممن يحملون رتبتي لفتنانت وكابتن.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الولايات المتحدة تعتقد أيضا أن أوكرانيا دمرت أكثر من مئة هدف روسي داخل أوكرانيا تصفها بأنها أهداف “عالية القيمة” وتشمل مواقع للقيادة ومستودعات للذخيرة ومواقع للدفاع الجوي.

هذا وتستمر العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية ، وسط رفض غربي، في حين تتكبد الحرب العديد من الخسائر العالمية وتدخل العالم بأزمة غذاء، في حين تتوسط العديد من لمحاولة تمرير الحبوب.

وسيتم توقيع على اتفاق تدعمه الأمم المتحدة مع أوكرانيا بشأن صادرات الحبوب، وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في اتصال مع الصحفيين الجمعة “نعم، يمكننا أن نؤكد أن وزير الدفاع شويجو قد ذهب إلى تركيا، يمكننا أن نؤكد أنه يتم الإعداد لاتفاق اليوم”.

كانت الحكومة التركية قالت الخميس إن روسيا وأوكرانيا ستوقعان اتفاقا في إسطنبول لاستئناف صادرات الحبوب، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.