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مسؤول أمريكي: الضربات الإسرائيلية على رفح لا تمثل عملية عسكرية كبرى

منذ 21 ثانية
من آثار القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب غزة (رويترز)

من آثار القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب غزة (رويترز)

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قال مسؤول أمريكي (الاثنين 6-5-2024) إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء أحدث الضربات الإسرائيلية على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة لكنها تعتقد أنها لا تمثل عملية عسكرية كبيرة.

وأضاف المسؤول أن المسؤولين الأمريكيين يركزون على منع حدوث عملية عسكرية كبيرة في المناطق المكتظة بالسكان في رفح مشيرا إلى أن الإسرائيليين لا ينفذون ذلك على ما يبدو.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، موافقتها على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي قدمه الوسطاء في قطر ومصر، غير أن جيش الاحتلال أعلن بدء هجوم “مباغت” شرق رفح.

وفي الوقت نفسه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيرسل وفدا للقاء الوسطاء لبحث التوصل إلى “صفقة مقبولة”، مشيرا إلى أن “مطالب حماس بعيدة عن مطالبنا”.

وأجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ثمّن خلاله دور قطر في المباحثات.

وقالت الحركة -في بيان- إن هنية أطلع أمير دولة قطر على موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسلمته من الوسطاء قبل يومين وتفاصيل الاتفاق المقترح.

وأضاف البيان أنه تم “استعراض الإجراءات المطلوبة لضمان تنفيذ الاتفاق بعد أن اتخذت الحركة قرارها، انطلاقا من حرصها على شعبنا ومصالحه العليا… وعلى الاحتلال أن يلتقط اللحظة ويعلن موافقته على الاقتراح المقدم”.

    المصدر :
  • رويترز

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