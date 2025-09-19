الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
مسؤول أمريكي سابق يعترف بالحالة الذهنية الحقيقية لبايدن

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2025 9:04 صباحًا
جو بايدن

أكد رئيس موظفي البيت الأبيض السابق جيف زينتس تدهور القدرات الإدراكية للرئيس السابق جو بايدن، فيما قال مصدر مطلع إن زينتس قد دعا حينها إلى إجراء اختبار لبايدن بعد المناظرة الرئاسية.

وكشف زينتس أمام الكونغرس يوم أمس الخميس عن تدهور ذاكرة بايدن وقدرته على اتخاذ القرارات أثناء فترة ولايته، وفقا لمصدر على اطلاع بمضمون المقابلة المسجلة. وقال إنه دعا لإجراء فحوصات لبايدن بعد المناظرة ضد المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترامب.

وقال مصدر مطلع على جلسة الكونغرس إن زينتس، أخبر لجنة الإشراف بمجلس النواب الأمريكي أيضا أنه طلب من طبيب البيت الأبيض، كيفن أوكونور، إجراء “فحص طبي شامل” للرئيس بايدن — بما في ذلك اختبار القدرات الإدراكية — في أعقاب أدائه الكارثي في المناظرة التي جرت في 27 يونيو 2024.

وفي تلك المناظرة، تلعثم الرئيس الديمقراطي في كلماته، وتحدث بصوت خافت وأجش، وقدم تصريحات غير مترابطة حول السياسة العامة — حيث صرح في إحدى اللحظات أن إدارته قد “هزمت برنامج الرعاية الصحية أخيرا”.

وحينها، حاولت حملة بايدن ومتحدثو البيت الأبيض التعتيم على تلك الهفوات، زاعمين أن الرئيس كان يعاني من “نزلة برد” — على الرغم من أنه شوهد بعد دقائق فقط من انتهاء المناظرة في مطعم “وافل هاوس”.

ولكن وفقا للمصدر، ادعى زينتس أن حالات “الجمود الذهني” التي لاحظها مساعدو الرئيس كانت غير مسبوقة.

كما أعرب عدة متبرعين عن قلقهم، حيث اعتبر أحدهم أن استخدام الرئيس لجهاز عرض النصوص أثناء مخاطبته لفعالية تمويل حملة صغيرة ومحدودة “كان أمرا مثيرا للقلق”.

وخلال استجواب استمر 6 ساعات أجراه موظفو لجنة الإشراف، كشف زينتس أيضا أن بايدن بدأ يعاني من “صعوبة في تذكر التواريخ والأسماء”، بينما “باتت القرارات التي كانت تتطلب ثلاثة اجتماعات تحتاج في النهاية إلى اجتماع رابع”، وفقا لمصدر آخر.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

