مسؤول أمريكي: قرار أوبك+ زيادة إنتاج النفط "خطوة للأمام"

قال مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إن قرار أعضاء تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا هو “خطوة للأمام”.

وأضاف المسؤول أن بايدن يريد أن يرى المزيد وأنه سيدفع في الداخل والخارج نحو زيادة إمدادات الطاقة.

وتستعد مجموعة أوبك+ لزيادة طفيفة في إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا، فيما وصفه محللون بأنه إهانة للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد رحلته إلى المملكة العربية السعودية الشهر الماضي لإقناع زعيمة أوبك بزيادة الإنتاج لمساعدة الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.

وتأتي الزيادة، التي تعادل 86 ثانية من الطلب العالمي على النفط، بعد أسابيع من التكهنات بأن رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط وموافقة واشنطن على بيع صواريخ دفاعية للرياض والإمارات العربية المتحدة ستؤدي إلى زيادة إنتاج النفط.

وأظهرت وثيقة لأوبك+ أن المجموعة تتجه لزيادة الإنتاج 100 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر أيلول، وقال مصدران إنه تم إقرار الزيادة فعليا في اجتماع مغلق.