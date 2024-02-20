مسؤول أمريكي: كبير مستشاري بايدن يزور مصر وإسرائيل لاستئناف مفاوضات الرهائن

أفاد مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024، أن “بريت ماغورك” المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، سيتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع لإجراء مباحثات بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وأضاف المسؤول أنه من المقرر أن يزور ماغورك والذي شارك في مفاوضات سابقة مصر غداً الأربعاء وإسرائيل بعد غد الخميس.

والاجتماعات هي الأحدث ضمن مباحثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر بهدف التوصل إلى هدنة في الحرب وإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة تحتجزهم حماس بعد هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول المباغت على إسرائيل.

في الوقت نفسه، تقدم الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدعو فيه لوقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس وإبداء معارضتها لهجوم بري كبير تخطط إسرائيل لشنه في رفح، بعدما لوحت باستخدام حق النقض (الفيتو) على مسودة قرار آخر ستطرح اليوم الثلاثاء قالت واشنطن إنه قد يضعف المحادثات.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أمس الاثنين تحدث لرويترز شريطة عدم نشر اسمه إن واشنطن “لا تعتزم التسرع” في التصويت حتى تفسح المجال للمفاوضات.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن مفاوضات الرهائن الجارية بناءة لكنها تتطلب المزيد من العمل المتواصل.