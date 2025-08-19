مسؤول أمريكي لرويترز: رئيس هيئة الأركان سيجتمع مع قادة عسكريين أوروبيين بشأن أوكرانيا

قال مسؤول أمريكي لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن يشارك رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين في اجتماع عبر الإنترنت مع قادة أمن أوروبيين بشأن أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن خطط رئيس هيئة الأركان المشتركة لا تزال قابلة للتغيير.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حتى الآن على طلب للتعليق.

في حين، قالت الحكومة البريطانية اليوم، إن زعماء أوروبيين يدرسون فرض عقوبات إضافية لزيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار حملة أوسع نطاقا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكرت الحكومة أن ما يسمى بتحالف الراغبين، الذي اجتمع عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء، اتفق على أن يجتمع مسؤولو فرق التخطيط التابعة له مع نظرائهم الأمريكيين في الأيام المقبلة للمضي قدما في خطط الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنهم سيبحثون أيضا خططا “للاستعداد لنشر قوة طمأنة حال انتهاء الأعمال القتالية”.

وأضاف “ناقش الزعماء أيضا سبل ممارسة المزيد من الضغط، بما في ذلك من خلال العقوبات، على بوتين حتى يظهر استعداده لاتخاذ إجراءات جادة لإنهاء غزوه غير الشرعي”.

وتفاءلت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون بعد أن أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين بأن واشنطن ستساعد في ضمان أمن كييف في أي اتفاق لإنهاء الحرب الروسية، رغم عدم توضيح نطاق هذه المساعدة.