مسؤول أمريكي: مرتزقة "فاغنر" تحاول تجنيد أكثر من 1500 مجرم لحرب أوكرانيا

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير (الاثنين 19 -9- 2022) إن مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية روسية خاصة، تحاول تجنيد أكثر من 1500 مجرم مدان للمشاركة في الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن كثيرين يرفضون الانضمام.

وأبلغ المسؤول الأمريكي، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، الصحفيين “تشير معلوماتنا إلى أن فانر تكبدت خسائر كبيرة في أوكرانيا، وخاصة بين المقاتلين الشباب وعديمي الخبرة القتالية”.

وظهرت فاغنر لأول مرة في عام 2014 ، أثناء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ويقول محققون من الأمم المتحدة وجماعات حقوقية إنها نفذت عمليات إعدام جماعية ونهبت ممتلكات خاصة في مناطق الصراع، وفقا لصحيفة ”نيويورك تايمز”.

وحاولت روسيا تعويض بعض النقص في القوى العاملة في أوكرانيا وتقليل خسائرها العسكرية هناك باستخدام مرتزقة “فاغنر”.

وساعدت فاغنر الكرملين في تحقيق أهداف السياسة الخارجية لموسكو في سوريا وليبيا ومالي وعدد من الدول الأفريقية، وفقا لـ”الغارديان”.