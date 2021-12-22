مسؤول أمريكي: نحن في "موقف أقوى" حاليا للتفاوض مع روسيا حول سوريا

قال مبعوث أمريكي سابق إلى سوريا، إن بلاده في “موقف أقوى” حاليا للتفاوض مع روسيا حول سوريا، لأسباب كثيرة بينها أن جميع أدوات الضغط لا تزال موجودة في أيدي إدارة الرئيس جو بايدن.

ولفت المبعوث الأمريكي السابق للملف السوري والتحالف الدولي ضد “داعش” جيمس جيفري في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن أمريكا في “موقف أقوى” حاليا للتفاوض مع روسيا حول سوريا، لأسباب كثيرة بينها أن جميع أدوات الضغط لا تزال موجودة في أيدي إدارة الرئيس جو بايدن، وإن “روسيا غارقة في المستنقع السوري”.

وحث جيفري إدارة بايدن على ضرورة التنسيق مع حلفائها العرب والإقليميين والأمم المتحدة خلال الحوار مع الجانب الروسي، لضمان نجاحها في تحقيق أهدافها المعلنة.

وحذر من أن عدم القيام بذلك يعني “إما أن إدارة بايدن تعتقد أن سوريا غير مهمة، أو أنهم يريدون القيام بشيء لا يريد أحد معرفته”.

وأشار إلى وجود أسئلة حول “ما إذا كان هناك أشخاص في الإدارة الأمريكية يسعون لسياسة أخرى لتسليم سوريا للرئيس السوري بشار الأسد أو روسيا”. وأضاف أنه تبلغ “من مسؤولين رفيعي المستوى من المنطقة، أنه ليس فقط لم يتم عدم تشجيعهم من الإدارة على عدم التطبيع مع الأسد، بل إنها ربما شجعت على التطبيع”، مضيفا: “أظن أن موقف الإدارة ليس واضحا في هذا المجال”.

وكشف جيفري أنه ذهب مع وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وتحدثا إلى الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو في 2019، وعرضا صفقة تتضمن مقايضة روسية – أمريكية حول سوريا، لكن بوتين “لم يقبل الخطة لأنه اعتقد أننا في نهاية إدارة ترامب الذي كان يريد سحب قواتنا، لذلك ظن بوتين أنه لا داعي للتفاوض معنا، وسيحصل على سوريا على طبق من فضة”.