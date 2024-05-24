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مسؤول أمريكي يقول إن بلاده تحاول شغل روسيا عن أوكرانيا عبر جورجيا

منذ ساعتين
خريطة جورجيا

خريطة جورجيا

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أفاد العقيد الأمريكي لورانس ويلكرسون، اليوم الجمعة 24 مايو/أيار 2024، إن استخبارات الأمريكية تعتزم صرف انتباه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أوكرانيا بإحداث “ثورة ملونة” جديدة في جورجيا.

وأضاف ويلكرسون في مقابلة مع قناة “ديالوغ ووركس” على “يوتيوب”: “الاضطرابات في جورجيا يتم تنسيقها في الاستخبارات الأمريكية. نحن نحاول صرف انتباه بوتين عن أوكرانيا بإثارة الفوضى في مناطق أخرى بالعالم، وجورجيا إحدى هذه المناطق”.

ولفت ويلكرسون إلى أن العديد من المسؤولين في جورجيا لديهم علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن القيادة الروسية لم يقلقها في السابق تأثير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في تبليسي إلا أن الإجراءات النشطة للعملاء الأمريكيين يمكن أن تجذب انتباه القيادة الروسية.

يذكر أن البرلمان الجورجي تبنّى مؤخرا مشروع قانون “العملاء الأجانب”.

ووفقا للحكومة يهدف القانون الجديد إلى دفع المنظمات لإظهار قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بتمويلها من الخارج.

وأثار القانون تصريحات قاسية من الاتحاد الأوروبي تضمنت التهديد بتعليق دمج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.

واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضد القانون، لكن البرلمان يمكنه تخطي الفيتو بأغلبية الحزب الحاكم.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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