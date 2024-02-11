مسؤول أمريكي يكشف عن إحراز تقدم حقيقي بشأن اتفاق "إطلاق سراح الرهائن"

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن (الأحد 11-2-2024) إن المفاوضين الذين يعملون على إطار اتفاق على عدة مراحل لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة حققوا “تقدما حقيقيا” خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف أن هذا الاتفاق كان المحور الرئيسي لمكالمة هاتفية مدتها 45 دقيقة بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم.

وأشار المسؤول إلى استمرار وجود بعض الفجوات “الكبيرة” المتعلقة بهذا الاتفاق والتي يجب سدها.

وشدد بايدن خلال الاتصال على أن الولايات المتحدة لا تدعم في ظل الظروف الحالية تنفيذ عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح حيث يحتمي نحو 1.3 مليون شخص هناك “وليس لديهم مكان يذهبون إليه”.

وتأتي تصريحات بايدن بشأن خطورة شن عملية عسكرية في مدينة رفح في وقت تحذر فيه وكالات إغاثة من أن مثل هذا الهجوم قد يؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى وسط مخاوف من أنه قد يعرقل جهود إطلاق سراح المحتجزين.

وتقع مدينة رفح في الجزء الجنوبي من غزة على الحدود مع مصر.

فيما نقلت قناة الأقصى التابعة لحركة حماس اليوم الأحد عن أحد كبار قادة الحركة قوله إن أي هجوم بري إسرائيلي في رفح “سينسف مفاوضات تبادل الأسرى”.

وقال مكتب نتنياهو إنه أمر الجيش بوضع خطة لإخلاء رفح وتفكيك أربع كتائب تابعة لحماس يقول إنها منتشرة هناك.

وقال المسؤول “كان الرئيس واضحا في تصريحاته… عن إجراءات إسرائيل في غزة”. وترى الولايات المتحدة أنه يجب هزيمة حماس، لكنها حذرت إسرائيل في أكثر من مناسبة من تعريض حماية المدنيين الأبرياء للخطر.

وأضاف المسؤول أن قادة إسرائيليين أبلغوا مسؤولين أمريكيين بأن نقل المدنيين إلى مكان آمن هو “شرط مسبق لا مناص عنه” قبل شن عملياتهم العسكرية. وتابع “لقد أوضحوا أنهم لن يفكروا في أي عملية بدون استيفاء (هذا الشرط)”.

وذكر المسؤول أن بايدن أكد دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل على المدى الطويل، كما دعا أيضا إلى اتخاذ “خطوات عاجلة ومحددة” لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، ومنها شحنة ضخمة من الطحين الأمريكي تكفي لإطعام 1.4 مليون من سكان غزة على مدى ستة أشهر.