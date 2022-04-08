مسؤول أمريكي يكشف عن نوع الصاروخ الروسي الذي تسبب بمجزرة محطة “كراماتورسك”

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة “فزعت” من الهجوم الصاروخي على محطة للسكك الحديدية في أوكرانيا كانت مكتظة بمدنيين يحاولون الفرار من خطر الغزو الروسي في شرق البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة جالينا بورتر للصحفيين “فزعنا من هذا الهجوم المروع وهو الأحدث من نوعه”.

وقالت أوكرانيا إن 50 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح في الهجوم.

من جهة أخرى كشف مسؤول أمريكي اشترط عدم الكشف عن هويته، لوكالة رويترز أن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا من طراز “SS-21” في الهجوم على كراماتورسك، مشيرا إلى دوافع الروس من وراء هذا الهجوم لا تزال غير واضحة.

ورفض المسؤول الأميركي الادعاءات الروسية التي نفت مسؤوليتها عن الهجوم، قائلا “نحن لا نقبل نفي الروس بأنهم غير مسؤولين”.

واتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، روسيا بارتكاب “فظاعة مروعة” بعد مقتل 50 مدنيا بينهم خمسة أطفال في قصف استهدف محطة كراماتورسك للقطارات في شرق أوكرانيا.

ووصفت السفارة الأميركية في كييف، الجمعة، الهجوم الصاروخي بـ “العمل الروسي الوحشي” وقالت إن “العالم سيحاسب بوتين”.

لكن موسكو نفت مسؤوليتها عن هذا القصف، مؤكدة انها لا تملك صاروخا من النوع الذي تم استخدامه ومنددة بـ”استفزاز” اوكراني.

وتقع كراماتورسك في الجزء من حوض دونباس تحت السيطرة الاوكرانية. لكن بقية هذه المنطقة يسيطر عليها منذ 2014 الانفصاليون الموالون لموسكو.