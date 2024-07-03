مسؤول أممي: أمر الإخلاء الإسرائيلي "قضى" على محاولة تحسين إيصال المساعدات بغزة

قال مسؤول إغاثة كبير بالأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن أمر الإخلاء العسكري الإسرائيلي الذي يشمل ثلث قطاع غزة “قضى” على محاولات المنظمة الدولية الرامية لتحسين توصيل المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم.

وتنتقد إسرائيل العمليات الخاصة بالمساعدات التي تقودها الأمم المتحدة في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، حيث تقول المنظمة الدولية إن التوزيع لا تعوقه فقط الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنما الفوضى أيضا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي هذا الشهر وقفا يوميا للهجمات خلال النهار لتسهيل استلام المساعدات من معبر كرم أبو سالم، لكن الأمم المتحدة قالت إن الفوضى تعني أن الوضع لا يزال خطيرا للغاية وإن مسؤولية استعادة النظام العام والأمن في غزة تقع على عاتق إسرائيل.

وقال آندريا دي دومينيكو رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنه جرت في الأسابيع القليلة الماضية مناقشات كثيرة مع إسرائيل بخصوص كيفية تحسين الوضع.

وأضاف في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء “وضعنا الكثير من الحلول وحاولنا واختبرنا، وحسنَّا وأخفقنا – في بعض الأحيان – والآن جاء أمر الإخلاء هذا ليقضي على كل ذلك مجددا”.

وقال دي دومينيكو إن أمر الإخلاء يعوق حاليا الخطط البديلة يمنعها، لكنه عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق حماية مع الجيش الإسرائيلي لبعض المناطق.

تدعو الأمم المتحدة أيضا منذ فترة طويلة إلى تنسيق أكثر فعالية مع الجيش الإسرائيلي لعمليات المساعدة والموافقة على استخدام المنظمة الدولية والعاملين في المجال الإنساني معدات الأمن والاتصال الأساسية.

وقال دي دومينيكو، مشيرا إلى خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي تقدمها شركة سبيس إكس “هل ستكون ستارلينك؟ هل ستكون تقنية أخرى؟ لا يهمني حقا ما دام لدينا ما نحتاجه للتواصل بأمان مع فرقنا من أجل السلامة والعمليات”.

وتُستخدم شركة ستارلينك المملوكة للملياردير إيلون ماسك على نطاق واسع في أوكرانيا، حيث يستعين بها الجيش والمستشفيات والشركات ومنظمات المساعدة الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ومسؤول دفاعي إسرائيلي، تحدث بشكل منفصل شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المناقشات جارية بخصوص خيارات الاتصالات المختلفة التي يمكن استخدامها في العمليات الإنسانية داخل غزة.

وأضاف المسؤول الدفاعي الإسرائيلي “فيما يتعلق بالتكنولوجيا نفسها، لا أستطيع أن أقول إنها ستكون ستارلينك أو شيئا آخر. لا أعرف بعد، لكن علينا أن نجد شيئا نشعر بالارتياح تجاهه ومن شأنه أن يساعدهم أيضا”.

وتابع المسؤول “هناك مخاوف أمنية تتعلق بما يمكن أن تفعله حماس بمعدات الاتصالات”.

وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة تريد فقط معدات اتصالات لا تعتمد على أبراج الهواتف المحمولة لأنها لا يُعول عليها. وأضاف “ستارلينك في بؤرة التركيز في هذا الصدد، لكن الأمر لا يتعلق بستارلينك، وإنما بالحصول على أي معدات تعمل”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.

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