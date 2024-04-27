مسؤول أممي: إزالة الأنقاض في غزة قد يستغرق 14 عامًا

قدّرت الأمم المتحدة حجم الركام والأنقاض الذي يتعين إزالته بـ37 مليون طن في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الكميات الهائلة تحتاج إلى سنوات طويلة لإزالتها.

وقال المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بير لودهامار: “لقد قدرنا وجود 37 مليون طن من الركام، أي نحو 300 كيلو غرام من الركام في المتر المربع، في قطاع غزة الذي كان قبل الحرب مكتظًّا بالسكان وحضريًّا”، مشيرًا إلى أن 65% من المباني المدمرة في القطاع هي مبان سكنية.

وأشار خلال تصريح صحفي دوري للأمم المتحدة في جنيف، إلى أن إزالتها ستستغرق 14 عامًا، على افتراض استخدام حوالي مائة شاحنة.

وأكد أن الذخائر غير المنفجرة اختلطت بالأنقاض، ما سيؤدي إلى تعقيد المهمة بشكل كبير، موضحًا أن “ما لا يقل عن 10% من الذخائر التي يتم إطلاقها في النزاع لا تنفجر، وتشكل بالتالي تهديدًا دائمًا للسكان وللفرق المسؤولة عن البحث في الأنقاض لانتشال جثث الضحايا وللعمال المكلفين بإزالة الأنقاض”.