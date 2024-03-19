الثلاثاء 9 رمضان 1445 ﻫ - 19 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول أممي: القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات لغزة "جريمة حرب"

منذ 13 دقيقة
أكياس المساعدات في غزة

أكياس المساعدات في غزة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 19آذار /مارس الجاري، إن القيود التي تفرضها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قد تعد جريمة حرب.

وذكر جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوضية “استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى غزة، بالإضافة إلى الطريقة التي تواصل بها الأعمال القتالية، قد يصل إلى حد استخدام التجويع وسيلة حرب، وهو ما يعد جريمة حرب”.

وتنفي حكومة الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم أمس الاثنين، إن إسرائيل تتسبب في حدوث مجاعة في قطاع غزة وتستخدم التجويع سلاحا في الحرب.

وقال بوريل في افتتاح مؤتمر بشأن المساعدات الإنسانية لغزة في بروكسل “في غزة لم نعد على شفا المجاعة، نحن في حالة مجاعة يعاني منها آلاف الأشخاص”.

وأضاف “هذا غير مقبول. المجاعة تستخدم سلاح حرب. إسرائيل تتسبب في المجاعة”.

ووصف بوريل غزة بأنها تتحول إلى مكان بلا نظام ما يضع سكانه أمام خيار المغادرة أو العنف.

وأضاف بوريل إننا نشهد مجاعة في غزة تؤثر على آلاف الأشخاص ولا يمكننا الوقوف متفرجين بينما يجوع الفلسطينيون.

وتابع بوريل قائلا إن إسرائيل تخلق مجاعة في غزة وما يحدث من صنع من يمنع دخول المساعدات إلى القطاع ومن يتحكم في الحدود.

وختم بوريل “نرسل الدعم الجوي بينما المساعدات تنتظر على الحدود على بعد ساعة من المكان الذي تلقى فيه”.

يشار إلى أن تقارير أممية حذرت من انهيار الوضع الإنساني في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

غزة تحت النار
المتحدث باسم الخارجية القطرية: أي عملية إسرائيلية في رفح ستؤدي لفظائع غير مسبوقة
القمح
رويترز: الاتحاد الأوروبي يقترح فرض رسوم على الحبوب من روسيا وروسيا البيضاء
محمود عباس ومحمد مصطفى
رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف: إصلاح مؤسسات السلطة مصلحة وطنية

الأكثر قراءة

الرئيس الأمريكي جو بايدن
حالة من الغضب والهستيريا تصيب بايدن بعد سماعه هذا الخبر!
عناصر من قوى الأمن
مُصاب بطلق ناري في خاصرته في البقاع.. وقوى الأمن تكشف مفاجأة!
الشرطة الأمريكية
لبناني معتقل في أمريكا يعترف بانتمائه لحزب الله.. هذا ما كنت سأفعله في نيويورك!