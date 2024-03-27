مسؤول أممي: لا غنى عن "الأنوروا" للاستقرار الإقليمي

قال المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الأربعاء، إن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في غزة وشريان حياة للملايين من لاجئي فلسطين ولا غنى عنها للاستقرار الإقليمي.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من تصريحات المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني (الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024)، بأن الوكالة لديها أموال كافية لتشغيل عملياتها حتى نهاية مايو أيار بعد أن أوقف عدد من المانحين تمويلهم بسبب اتهامات إسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا في هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف لرويترز في جنيف “ما يمكنني قوله اليوم هو أنه يمكننا تشغيل عملياتنا حتى نهاية مايو”.

وتابع “لكن هذا يظهر أيضا مدى سوء الوضع المالي للمنظمة”