مسؤول أممي: نشهد فظائع يومية.. غزة تتحول إلى جحيم غير مسبوق

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة في 22 أبريل/نيسان 2025. رويترز

صرح كبير مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة جوناثان ويتال، أن العالم يشهد فظائع يومية في غزة. في إشارة إلى حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع.

وحذر ويتال، في لقاء جمعه مع صحفيين في غزة، السبت، قائلا: “الأيام المقبلة في غزة ستكون حرجة. لا ينجو الناس في غزة، من لا يُقتلون بالقنابل والرصاص يموتون ببطء”، في إشارة إلى حالة الجوع الشديد ونقص الإمدادات.

ويعتمد قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2.4 مليون نسمة، بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية التي توقفت تماما منذ 2 مارس/ آذار الماضي، حين أغلقت إسرائيل معابر كرم أبو سالم وزيكيم وبيت حانون.

وأوضح ويتال أن منظمات الإغاثة الإنسانية في غزة غير قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمدنيين بسبب تدمير خطوط الإمداد، مضيفا أن المستشفيات غير كافية والإمدادات الطبية آخذة في النفاد.

وأشار إلى أن الأسر النازحة ليس لديها مكان يأويها، وأن النفايات الصلبة تتراكم في الشوارع، ولا توجد مواد لتنظيفها.

وأكد أن جهود الإنقاذ “مستحيلة” بدون وقود وأن المدارس مدمرة أو غير صالحة للاستخدام، مضيفا: “لا يوجد مكان آمن في غزة اليوم”.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وعمال الإسعافات والصحفيين على غرار المدنيين.

وأضاف أن “العاملين في المجال الإنساني وعمال الإسعافات والصحفيين يُقتلون في حرب يبدو أنها تُخاض بلا حدود”.

وتابع: “في الواقع، هذه لا تبدو وكأنها حرب. يقول لي الناس في غزة إنهم يشعرون وكأنه تفكيك متعمد للحياة الفلسطينية على مرأى من الجميع، ويتم توثيقه كل يوم من قبل الصحفيين الفلسطينيين”.

ولفت ويتال إلى استخدام (إسرائيل) المساعدات الإنسانية سلاحا، وقال: “إن حرمان المساعدات الإنسانية لا يمكن تبريره، ولا ينبغي استخدامه سلاحا على الإطلاق”.

وأضاف: “رأينا مرضى يتم إبعادهم من المستشفيات بعد قصفها. نرى كل يوم أفراد الأسر والأصدقاء يُقتلون أو يُهجرون. معكم (أنتم الصحفيين) نشهد الفظائع اليومية”.

والأحد، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة.

والجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي نفاد مخزونه الغذائي “بالكامل” في غزة بسبب عدم دخول أي مساعدات منذ 7 أسابيع بسبب الإغلاق الإسرائيلي للمعابر في واقعة تمثل “أطول إغلاق يشهده قطاع غزة على الإطلاق، ما يفاقم الأوضاع في الأسواق والأنظمة الغذائية الهشة أصلا”.

وفي 18 مارس الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.