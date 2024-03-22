مسؤول أممي يدعو إسرائيل لرفع العوائق أمام مساعدات غزة

دعا منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن جريفيث اليوم الجمعة 22 آذار /مارس الجاري، إلى وقف فوري لإطلاق النار، وقال إن إسرائيل بحاجة إلى رفع كل العوائق أمام توزيع المساعدات على سكان غزة.

وكتب جريفيث في منشور على منصة إكس “حدود توزيع المساعدات داخل غزة تم وضعها من قبل أولئك الذين يمنعون حركة القوافل التي تهدف إلى إطعام عشرات الآلاف الذين يعانون من الجوع الشديد”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.