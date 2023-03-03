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مسؤول أممي ينتقد دعوة وزير إسرائيلي لمحو قرية فلسطينية

منذ 6 دقائق
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

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انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (الجمعة 3-3-2023) تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها لمحو قرية حوارة الفلسطينية ووصفها بأنها “تحريض على العنف والعداء ولا يمكن توقع تداعياتها”.

جاء هذا خلال إلقاء تورك كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث عرض رسميا تقريرا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان تورك يشير إلى التصريحات التي أدلى بها سموتريتش يوم الأربعاء وسط سلسلة من الهجمات الفلسطينية الدامية وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

ويترأس سموتريتش حزبا مؤيدا للمستوطنين يشارك في الائتلاف القومي الديني بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

    المصدر :
  • رويترز

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