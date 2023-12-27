مسؤول أمني إسرائيلي يشيد بقدرة حماس على استبدال قادتها

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن رئيس الأمن القومي الإسرائيلي السابق إشادته بقدرة حركة حماس على الاستبدال السريع لقادتها الشهداء.

وأكد ضابط سابق بالمخابرات الإسرائيلية للصحيفة، أن القول بأن حماس تنهار ليس صحيحا، “وكل يوم نواجه معارك صعبة”.

وذكر محللون للصحيفة أن هدف إضعاف قدرات حماس لمنع تكرار هجوم أكتوبر/تشرين الأول الماضي يحتاج لجهد إسرائيلي هائل لتحقيقه.

في سياق متصل، أكدت فصائل فلسطينية على وحدة موقفها فيما يتعلق بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والوصول لصفقة تبادل على قاعدة الكل مقابل الكل.

جاء ذلك في بيان صدر عن القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية، في ختام اجتماع عقدته في العاصمة اللبنانية بيروت، لبحث تطورات العدوان على غزة.

وشارك في الاجتماع، حسب البيان، ممثلون عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، وطلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة)، وحركة فتح الانتفاضة.

وأوضح البيان أن المجتمعين أكدوا موقف المقاومة الموحد بضرورة وقف العدوان على غزة أولا، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود، وإخراج الجرحى للعلاج في الخارج، وإجراء صفقة تبادل على قاعدة الكل مقابل الكل.

ودعت الفصائل الأمتين العربية والإسلامية والعالم إلى بذل المزيد من الخطوات الداعمة لصمود الشعب ومقاومته، وفق البيان.

كما أكد المجتمعون ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بعد وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.