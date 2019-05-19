مسؤول أميركي: سليماني كلف حزب الله باستهداف مواطنينا

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كشف مايكل ماكول، أحد أبرز النواب الجمهوريين ونائب ولاية تكساس، في حديث لصحيفة (يو إس آي توداي)، عن معلومات حصلت عليها واشنطن تفيد بوجود مخطط لخطف وقتل جنود أميركيين في الشرق الأوسط.

وبحسب ماكول فإن هذه المعلومات الاستخباراتية دفعت وزارة الدفاع الأميركية إلى تعزيز التواجد العسكري في الشرق الأوسط.

كما أضاف ماكول أن قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري، سلّم ميليشيات حزب الله رسالة يطلب فيها خطف الأميركيين وقتلهم.

وأشار إلى أن “مسؤولي الاستخبارات الأميركية علموا أن قائد قوة القدس، قاسم سليماني، قابل الميليشيات التي تعمل لمصلحة إيران، حيث قال: “نحن نستعد لخوض حرب بالوكالة واستهداف الأميركيين”.

وقال إن “سليماني سلم رسالة – استهداف الأميركيين – إلى حزب الله، وتحديدًا إلى إحدى خلاياه المعروفة بعمليات الاختطاف والقتل، ونصت التوجيهات على قتل الجنود الأميركيين واختطافهم”.