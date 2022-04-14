مسؤول أميركي كبير يزور كييف.. هل يكون بايدن؟

ذكر تقرير إخباري أن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض سيتوجه إلى أوكرانيا، قد يكون الرئيس الأميركي جو بايدن أو نائبته كامالا هاريس.

وقال موقع “بوليتكو” الإخباري الأميركي إن بايدن يفكر في أن يحذو حذو القادة الأوروبيين الذين زاروا كييف أخيرا.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين، لم يكشف هوياتهما، أن بايدن وهاريس درسا إمكانية القيام بالرحلة، لكن هناك ترجيح أن يزور أوكرانيا وزير الخارجية أنتوني بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن.

ويأتي هذا التطور في وقت أكد البيت الأبيض أنه يبحث إرسال وفد رفيع المستوى إلى كييف، في خطوة تسعى لإظهار التضامن مع أوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا منذ نحو 50 يوما.

وكان بايدن زار كييف آخر مرة في يناير 2017، وتحديدا قبل 3 أيام من مغادرة منصبه، عندما كان نائبا للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما. وكانت تلك الزيارة الرسمية السادسة التي يجريها بايدن إلى أوكرانيا.

وخلال الحرب، اقترب الرئيس بايدن من حدود أوكرانيا، حيث زار جارتها بولندا واجتمع مع القوات الأميركية الموجودة هناك، لكنه لم يزور الأراضي الأوكرانية.

وبعدما انخفضت وتيرة القتال في محيط كييف، توافد عدد من القادة الأوروبيين عليها، وكان أبرزهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.