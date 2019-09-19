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مسؤول أميركي لـCBS: خامنئي أقر هجوم أرامكو ووضع شرطاً!

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نقلت شبكة “سي بي إس نيوز CBS News”، عن مسؤول أميركي قوله، إن المرشد الإيراني علي خامنئي، وافق على الهجوم الذي نُفذ السبت الماضي على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعودية، ولكن بشرط أن تتم بطريقة تمكن طهران من نفي أي ضلوع لها في الهجوم.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت، الأربعاء، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية جاءت من الشمال، بدعم من إيران.

وعرضت الوزارة صوراً لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في البقيق وهجرة خريص. وقالت الوزارة إن “لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها”.

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إلا أن المسؤولين الأميركيين قالوا إن الأدلة الدامغة مازالت لم يتم الكشف عنها، وهي متمثلة في صور أقمار صناعية تُظهر عناصر الحرس الثوري الإيراني يجهزون للهجوم من قاعدة الأهواز الجوية في جنوب غرب إيران، بحسب تقرير “سي بي إس نيوز”.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال إن الولايات المتحدة الأميركية تقف مع السعودية وتؤيد حقها في الدفاع عن نفسها، وذلك خلال اجتماعه مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وشدد بومبيو على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص، والتي تتحمل إيران مسؤوليتها، وتأييد بلاده للخطوات التي اتخذتها المملكة بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم.

 

المصدر: العربية.نت

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