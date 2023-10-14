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مسؤول أميركي: نعمل على فتح معبر رفح من غزة إلى مصر

منذ 40 دقيقة
معبر رفح

معبر رفح

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قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية السبت إن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل وقطر لفتح معبر رفح من غزة إلى مصر بعد ظهر اليوم.

وأضاف المسؤول في تصريحات للصحفيين المرافقين لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “نحاول تسهيل الوصول إليه بأن يكون مفتوحا من الساعة 12 إلى الساعة الخامسة اليوم. المصريون والإسرائيليون والقطريون يعملون معنا على ذلك”.

هذا وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي السبت إن أي عبور من قطاع غزة إلى مصر سيجري بالتنسيق مع إسرائيل.

وأضاف الأميرال دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “فيما يخص غزة، المعابر مغلقة. الحدود مغلقة، وأي تحرك أو عبور إلى مصر سيجري بالتنسيق معنا وبالتواصل معنا. في الوقت الراهن، لن يحدث هذا الأمر”.

    المصدر :
  • رويترز

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